Погода в Крыму на этой неделе — дожди, говорят синоптики

Это два погожих дня, которые ждут крымчан на следующей неделе, предупредил Евгений Тишковец.

А далее, в четверг начнет прорываться волновой холодный атмосферный фронт. Если ночью без осадков +11…+16, то днем он принесет залповые ливни с грозами. Это понизит температурные показатели до +19…+24 градусов, — обозначил эксперт.

В пятницу и в субботу ночью +8…+13, днем +16…+21, местами кратковременные ливневые дожди, добавил он.

Есть надежда только на воскресенье, когда должно распогодиться. Под утро +7…+12 и днем +17…+22 градуса, — дополнил метеоролог.

По общим оценкам ведущего специалиста «ФОБОСа», за предстоящую семидневку на полуострове суммарное количество осадков — от 20 до 40 мм. Каждый миллиметр — это примерно один литр воды на метр квадратный. Но местами, в основном это юг и восток полуострова, может выпасть до 50-70 мм за семидневку. Он напомнил, что норма от 35 до 43 мм, то есть за ближайшую неделю на полуострове в результате такой активной циклонической деятельности может выпасть кое-где не только месячная норма, но даже ожидается ее превышение.

Учитывая, что май на юге и в Крыму в частности, относительно прохладный, почти на 1,5 градуса ниже нормы, а по количеству осадков уже выпало 61% от положенного за весь месяц, учитывая такой достаточно дождливый финал календарной весны, думаю, что превышение над нормой составит в полтора раза от положенного за весь месячный объем небесной влаги, — поделился Евгений Тишковец.

Он выразил надежду, что к началу курортного сезона погода традиционно улучшится.

По крайней мере, стартует с вполне комфортного тепла: +20…+26 градусов. Температура воды, которая сейчас около +15, тоже подтянется. Полагаю, что вторая пятидневка все-таки выведет и температуру воздуха, и температуру воды на необходимый уровень, когда открывается полноценный курортный сезон, — обнадежил Тишковец.

По его прогнозу, предстоящий июнь не будет супержарким – он будет в рамках умеренной нормы. А для июня норма температур — это +14,5 градусов ночная, и дневная +26,5.

Я думаю, что начало лета вряд ли удивит какими-то там мощными субтропическими вторжениями. Это будет довольно умеренное, спокойное состояние пятого воздушного океана, — заключил он.

источник: РИА Новости Крым