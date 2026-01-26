Прямо сейчас:
Погода в Крыму на этой неделе — весна нагрянет в гости

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:28 26.01.2026

После ненастных выходных с дождями, мокрым снегом и гололедицей в Крым придет весеннее теплоОб этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Следующая неделя нас будет удивлять. На день-другой в Крым нагрянет настоящая, не то что даже мартовская, а апрельская весна», – поделился метеоролог.

В понедельник, по его прогнозу, после прохождения теплой фронтальной системы, ветра будут южных румбов и пойдет мощнейшая адвекция теплого воздуха.

В основном еще будет пасмурная погода, небольшие моросящие осадки. Под утро +2…+7. В дневные часы +11…+16 градусов. Напомню, что вообще-то дневная норма января, например, для Симферополя +4 градуса, – уточнил эксперт.

Во вторник, оказавшись в теплом секторе циклона, поддавливаемого с запада сибирским антициклоном, погода постепенно улучшится, обнадежил Тишковец.

Вероятность осадков снизится до минимума, соответственно, в облаках могут появиться просветы. В ночное время до +3…+8, а вот днем прям весна-весна +11…+16, может быть даже +12…+17 градусов, а это уже многолетняя климатическая норма апреля, – отметил спикер.

В среду же, по информации специалиста ФОБОС, ситуация начнет постепенно портиться, подберется очередной циклон балканского происхождения, небо снова нахмурится, пойдут дожди.

Ночью температура не изменится +3…+8, а днем за счет уменьшения притока лучистой энергии Солнца и обложных дождей температура воздуха понизится до +6…+11 градусов, может быть +7…+12, это максимум, – сказал специалист.

Под финал недели, по словам Евгения Тишковца, на полуострове снова будет преобладать циклоническая деятельность, будут идти небольшие дожди. Ночная температура будет колебаться в пределах от +1 до +6. Можно рассчитывать на +6…+11, возможно к концу недели температура воздуха повысится и до + 9…+14.

В общем, честно говоря, от зимы при таком сценарии не останется и следа, – подытожил метеоролог.

источник: РИА Новости Крым

