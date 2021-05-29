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Погода в Крыму - на полуостров пришёл холодный фронт
фото: Mouse23 (pixabay.com)

Погода в Крыму — на полуостров пришёл холодный фронт

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:12 29.05.2021

В воскресенье ночью полуостров будет находится в зоне холодного атмосферного фронта, пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквал 20-25 м/с; днем осадки постепенно прекратятся.

Температура воздуха ночью 13…18°, днем 18…23°, в горах 12…17°. Ветер юго-западный 9-14 м/с. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы ожидаются местами кратковременные грозовые дожди конвективного характера. Ночная температура воздуха 9…14°, дневная 20…25°, в горах 14…19°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - на полуостров пришёл холодный фронт

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