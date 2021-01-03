Погода в Крыму — начало января выдалось тёплым

В начале недели в Крыму сохранится теплая и преимущественно сухая погода.

Лишь в конце дня 5 января, под влиянием атмосферного фронтального раздела, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в северных, восточных, южных районах и в горах вероятны туманы. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на побережье до +9°; днем +9…+14°, в горах +3…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз для городов и посёлков Крыма — здесь .