Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Погода в Крыму — настоящая весна никак не начнётся

crimeapress_news

реклама в крыму

Погода в Крыму — настоящая весна никак не начнётся

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:35 09.03.2021

В ближайшие два дня область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму прохладную, без существенных осадков погоду.

Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в среду днем порывы до 15 м/с; в четверг в степных и предгорных районах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8°, на южном побережье около 0°; днем +1…+6°, в горах -2…-7°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - настоящая весна никак не начнётся

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.