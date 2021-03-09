Погода в Крыму — настоящая весна никак не начнётся

В ближайшие два дня область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму прохладную, без существенных осадков погоду.
Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в среду днем порывы до 15 м/с; в четверг в степных и предгорных районах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8°, на южном побережье около 0°; днем +1…+6°, в горах -2…-7°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз для городов и посёлков Крыма — здесь.
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