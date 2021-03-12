Погода в Крыму — небольшие дожди

В субботу в Крыму ночью без осадков, днем под влиянием теплого атмосферного фронта местами пройдут небольшие дожди.

Ветер южный 9-14 м/с. Минимальная температура воздуха -1…-6°, на побережье 0…+5°; максимальная +5…+10°, в горах -2…+3°. В последующие двое суток на полуострове ожидается теплая и сухая погода. Ночью температура воздуха 0…+5°, на южном побережье до +8°; днем воздух прогреется до +10…+15°, — сообщили в ГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .