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Погода в Крыму - небольшие дожди
фото: sourabhkrishna806 (pixabay.com)

Погода в Крыму — небольшие дожди

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:09 12.03.2021

В субботу в Крыму ночью без осадков, днем под влиянием теплого атмосферного фронта местами пройдут небольшие дожди.

Ветер южный 9-14 м/с. Минимальная температура воздуха -1…-6°, на побережье 0…+5°; максимальная +5…+10°, в горах -2…+3°. В последующие двое суток на полуострове ожидается теплая и сухая погода. Ночью температура воздуха 0…+5°, на южном побережье до +8°; днем воздух прогреется до +10…+15°, — сообщили в  ГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - небольшие дожди

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