Погода в Крыму — несколько дней солнца, а потом…

В конце рабочей недели в Крыму — теплая и солнечная погода, лишь ночью 15 октября вероятен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью 10…15°, на побережье до 19°; днем воздух прогреется до 21…26°, в горах 14…19°. В выходные дни характер погоды изменится. Атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове дожди, в воскресенье 18 октября дневная температура воздуха понизится до 15…20°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .