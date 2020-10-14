Погода в Крыму - несколько дней солнца, а потом...

В конце рабочей недели в Крыму — теплая и солнечная погода, лишь ночью 15 октября вероятен небольшой дождь.
Температура воздуха ночью 10…15°, на побережье до 19°; днем воздух прогреется до 21…26°, в горах 14…19°. В выходные дни характер погоды изменится. Атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове дожди, в воскресенье 18 октября дневная температура воздуха понизится до 15…20°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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