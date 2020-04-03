Погода в Крыму: ночью заморозки, днём тепло

В выходные дни антициклональный характер погоды обусловит в Крыму сухую, солнечную погоду.

В субботу ветер северо-восточный умеренный; температура воздуха составит: ночью +1…+6°, в степных и предгорных районах на почве и в воздухе ожидаются заморозки -1…-6°; днем +12…+17°, в горах +3…+8°. В воскресенье ветер местами усилится до 17-22 м/с, ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная понизится на 3-5 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .