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Погода в Крыму - ночью зима, а днём?
фото: elizadean (pixabay.com)

Погода в Крыму — ночью зима, а днём?

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:10 03.03.2021

До конца рабочей недели в Крыму без осадков.

Ночью и утром в горах ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха в четверг: ночью -3…+2°, на южном побережье до +5°; днем +5…+10°, в горах -1 …+4°. В пятницу дневная температура воздуха повысится до +9…+14°, ночная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - ночью зима, а днём?

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