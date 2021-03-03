Погода в Крыму — ночью зима, а днём?

До конца рабочей недели в Крыму без осадков.

Ночью и утром в горах ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха в четверг: ночью -3…+2°, на южном побережье до +5°; днем +5…+10°, в горах -1 …+4°. В пятницу дневная температура воздуха повысится до +9…+14°, ночная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .