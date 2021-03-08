Погода в Крыму. Ну... не весна

В ближайшие три дня атмосферные фронтальные разделы обусловят в Крыму неустойчивый характер погоды.

Во вторник 9 марта ночью и утром небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег), в отдельных районах туман, гололедно-изморозевые отложения, в горах гололедица; днем местами небольшой дождь со снегом. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, на южном побережье до +5°; днем +2…+7°, на южном побережье до +10°; в горах ночью и днем -5…-7°. 10-11 марта местами небольшой снег, мокрый снег, температура воздуха понизится на 2-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .