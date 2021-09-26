Погода в Крыму — обещают дожди и +20 днём

В начале рабочей недели погода в Крыму будет определяться прохождением малоактивных атмосферных фронтов.

Местами по Крыму ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, 29 сентября в отдельных районах усилится до 18 м/с. Температура воздуха: ночью 9…14°, в горах 3…8°; днем 15…20°, в горах 9…14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .