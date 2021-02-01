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Погода в Крыму - обещают дожди
фото: фото: Free-Photos (pixabay.com)

Погода в Крыму — обещают дожди

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:34 01.02.2021

Во вторник атмосферный фронтальный раздел, смещающийся на полуостров с юго-запада, вызовет в Крыму дожди, местами сильные.

В отдельных районах в ночные и утренние часы вероятны туманы. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°; днем +10…+15°, в горах +4…+9°. В последующие двое суток без существенных осадков, ветер ослабеет, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - обещают дожди

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