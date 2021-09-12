Погода в Крыму — обещают грозовые дожди

В начале рабочей недели погода в Крыму будет обуславливаться зоной атмосферного фронта.
Местами ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах туман Ветер северо-восточный 7-12 м/с.Температура воздуха ночью 8…13°, на побережье 14…19°; днем воздух прогреется до 21…26°, в горах 15…20°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Расскажи друзьям!
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..