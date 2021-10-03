Погода в Крыму — облачно и ветрено

В первую половину рабочей недели в Крыму сохранится облачная, ветреная погода.

Местами пройдут небольшие, кратковременные дожди. Северо-восточный ветер 9-14 м/с, в западных, центральных и восточных районах полуострова отдельные порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°, на южном и восточном побережье до 13°; днем 13…18°, в горах 7…12°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .