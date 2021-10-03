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Погода в Крыму - облачно и ветрено
фото: Pixabay (pexels.com)

Погода в Крыму — облачно и ветрено

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:33 03.10.2021

В первую половину рабочей недели в Крыму сохранится облачная, ветреная погода.

Местами пройдут небольшие, кратковременные дожди. Северо-восточный ветер 9-14 м/с, в западных, центральных и восточных районах полуострова отдельные порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°, на южном и восточном побережье до 13°; днем 13…18°, в горах 7…12°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - облачно и ветрено

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