Погода в Крыму — облачно с прояснениями

В ближайшие дни погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления.

В субботу фронтальный раздел обусловит облачную с прояснениями погоду, пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°; днем +19…+24°, в горах +12…+17°. В начале следующей недели установится теплая сухая погода, температура воздуха повысится 2-4 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .