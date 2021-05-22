Погода в Крыму — облачно с прояснениями

В ближайшие дни погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления.
В субботу фронтальный раздел обусловит облачную с прояснениями погоду, пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°; днем +19…+24°, в горах +12…+17°. В начале следующей недели установится теплая сухая погода, температура воздуха повысится 2-4 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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