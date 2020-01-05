Погода в Крыму — осадки ожидаются

В понедельник неустойчивый характер погоды в Крыму будет по-прежнему связан с прохождением атмосферных фронтов.

Временами ожидаются осадки (дождь, переходящий в снег, мокрый снег). В горах туман, гололедно-изморозевые отложения, на отдельных участках дорог гололедица. Умеренный юго-западный ветер изменит направление на северо-восточное и усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на южном побережье +4…+6°; днем +2…+7°; в горах ночью и днем -3…-5°. В последующие дни преимущественно без осадков, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .