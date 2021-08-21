Погода в Крыму — осадки прекратятся… Ну почти везде

В воскресенье и в начале рабочей недели погоду Крыма будет определять область пониженного атмосферного давления.

Осадки прекратятся, лишь на юге и востоке полуострова возможны в дневные часы локальные кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°, на побережье 19…24°; днем 25…30°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.