Погода в Крыму - осадки прекратятся... Ну почти везде

В воскресенье и в начале рабочей недели погоду Крыма будет определять область пониженного атмосферного давления.
Осадки прекратятся, лишь на юге и востоке полуострова возможны в дневные часы локальные кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°, на побережье 19…24°; днем 25…30°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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