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Погода в Крыму - осадки прекратятся... Ну почти везде
фото: pxhere.com

Погода в Крыму — осадки прекратятся… Ну почти везде

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:44 21.08.2021

В воскресенье и в начале рабочей недели погоду Крыма будет определять область пониженного атмосферного давления.

Осадки прекратятся, лишь на юге и востоке полуострова возможны в дневные часы локальные кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°, на побережье 19…24°; днем 25…30°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - осадки прекратятся... Ну почти везде

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