Погода в Крыму — осень пришла

В воскресенье и начале рабочей недели погода будет в Крыму будет определяться прохождением малоактивных атмосферных фронтов.

Местами по Крыму ожидаются небольшие дожди, вероятны грозы. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13м/с, 26 сентября в отдельных районах усилится до 17 м/с. Температура воздуха: ночью 9…14°, в горах 3…8°; днем 15…20°, в горах 9…14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.