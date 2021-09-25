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Погода в Крыму - осень пришла
фото: pxhere.com

Погода в Крыму — осень пришла

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:15 25.09.2021

В воскресенье и начале рабочей недели погода будет в Крыму будет определяться прохождением малоактивных атмосферных фронтов.

Местами по Крыму ожидаются небольшие дожди, вероятны грозы. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13м/с, 26 сентября в отдельных районах усилится до 17 м/с. Температура воздуха: ночью 9…14°, в горах 3…8°; днем 15…20°, в горах 9…14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - осень пришла

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