Погода в Крыму: от -2° до +10°

В выходные дни в Крыму сохранится прохладная погода.

В субботу без существенных осадков, в воскресенье под влиянием холодного атмосферного фронта местами пройдет дождь, мокрый снег. В отдельных районах в ночные и утренние часы вероятны туманы. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха в субботу -2…+3°, на южном побережье до +5°; днем +5…+10°. В воскресенье температурный фон понизится на 3-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .