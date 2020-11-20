Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Погода в Крыму: от -2° до +10°

crimeapress_news

Погода в Крыму: от -2° до +10°
фото: Free-Photos (pixabay.com)

Погода в Крыму: от -2° до +10°

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:05 20.11.2020

В выходные дни в Крыму сохранится прохладная погода.

В субботу без существенных осадков, в воскресенье под влиянием холодного атмосферного фронта местами пройдет дождь, мокрый снег. В отдельных районах в ночные и утренние часы вероятны туманы. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха в субботу -2…+3°, на южном побережье до +5°; днем +5…+10°. В воскресенье температурный фон понизится на 3-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму: от -2° до +10°

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.