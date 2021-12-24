Погода в Крыму — от снега, переходящего в дождь, до +10°

В выходные дни в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Ночью и утром в субботу, 25 декабря, атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове снег, переходящий в дождь, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедицу; усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с; днем осадки постепенно прекратятся, ветер ослабеет. В воскресенье местами ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ночью 0…+5°, днем +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .