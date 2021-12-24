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Погода в Крыму - от снега, переходящего в дождь, до +10°
фото: pxhere.com

Погода в Крыму — от снега, переходящего в дождь, до +10°

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:27 24.12.2021

В выходные дни в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Ночью и утром в субботу, 25 декабря, атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове снег, переходящий в дождь, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедицу; усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с; днем осадки постепенно прекратятся, ветер ослабеет. В воскресенье местами ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ночью 0…+5°, днем +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - от снега, переходящего в дождь, до +10°

Узнайте больше:  Крым завалит мокрым снегом. На ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение

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