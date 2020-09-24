Погода в Крыму: по-прежнему — бабье лето

В ближайшие двое суток в Крыму сохранится сухая, солнечная погода.

Температура воздуха ночью 10…15°, на побережье 16…21°; днем воздух прогреется до 27…32°, в горах до 20…25°. Ветер восточный, юго-восточный умеренный 7-12 м/с, днем 26 сентября в центральных, южных и восточных районах сильный 15-20 м/с. В воскресенье в связи с прохождением холодного атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Дневная температура воздуха понизится на 3-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .