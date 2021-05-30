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Погода в Крыму - дожди, но с прояснениями
фото: Wilhk (pixabay.com)

Погода в Крыму — погода не злится, но капризничает

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:43 30.05.2021

В начале рабочей недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

В понедельник ночью без осадков, в дневные часы пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные дожди. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Ночная температура воздуха 9…14°, на южном и восточном побережье 15…17°, дневная 19…24°, в горах 13…18°. Во вторник холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове грозовые дожди, местами сильные. Ветер западный 7-12 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°, днем 17…22°, в горах 11…16°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - погода не злится, но капризничает

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