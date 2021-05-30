Погода в Крыму — погода не злится, но капризничает

В начале рабочей недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

В понедельник ночью без осадков, в дневные часы пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные дожди. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Ночная температура воздуха 9…14°, на южном и восточном побережье 15…17°, дневная 19…24°, в горах 13…18°. Во вторник холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове грозовые дожди, местами сильные. Ветер западный 7-12 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°, днем 17…22°, в горах 11…16°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .