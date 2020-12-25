Погода в Крыму — похолодает и задождит

В выходные дни атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона вызовут в Крыму небольшие, местами умеренные дожди.

Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер юго-западный 8-13 м/с, в западных, южных и центральных районах порывы до 17 м/с. Температура воздуха в субботу: ночью +4…+9°, днем +7…+12°. В воскресенье температурный фон понизится на 3-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .