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Погода в Крыму - похолодает и задождит
иллюстрация: sourabhkrishna806 (pixabay.com)

Погода в Крыму — похолодает и задождит

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:26 25.12.2020

В выходные дни атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона вызовут в Крыму небольшие, местами умеренные дожди.

Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер юго-западный 8-13 м/с, в западных, южных и центральных районах порывы до 17 м/с. Температура воздуха в субботу: ночью +4…+9°, днем +7…+12°. В воскресенье температурный фон понизится на 3-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - похолодает и задождит

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