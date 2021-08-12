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Погода в Крыму - преимущественно без осадков, но восточной части полуострова достанется...
фото: Sitthan Kutty (pexels.com)

Погода в Крыму — преимущественно без осадков, но восточной части полуострова достанется…

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:58 12.08.2021

В пятницу и субботу в Крыму все еще будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов.

Преимущественно без осадков, лишь в восточных районах пройдут очень сильные грозовые дожди с градом и шквалом 20-25 м/с. В воскресенье дожди постепенно прекратятся. Ветер северный, северо-восточный 8-13 м/с, в центральных и восточных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, на побережье 20-25°, днем 26…31°; в горах 20…25°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - преимущественно без осадков, но восточной части полуострова достанется...

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