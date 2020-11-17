Погода в Крыму — прохладно даже на ЮБК

В ближайшие двое суток (18-19 ноября) в Крыму сохранится преимущественно сухая и прохладная погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.

В отдельных районах в ночные и утренние часы вероятны туманы. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в западных, восточных и центральных районах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на южном побережье до +8°; днем +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .