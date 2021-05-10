Погода в Крыму — прохладно, дожди

В начале рабочей недели в Крыму сохранится прохладная погода.
Ночью без осадков; днем местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +2…+7°, на побережье +8…+11°, в степных и в предгорных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 2°; днем воздух прогреется до +14…+19°, в горах до +6…+11°. Северо-западный ветер 7-12 м/с, в южных и восточных районах усилится до 17 м/с. В среду характер погоды не изменится. Температура воздуха повысится на 2-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Расскажи друзьям!
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..