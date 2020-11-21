Погода в Крыму: прохладно, кое-где — гололёд

В воскресенье и в начале рабочей недели в Крыму сохранится прохладная погода.

В воскресенье под влиянием холодного атмосферного фронта местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег). В отдельных районах в ночные и утренние часы вероятны туманы, слабый гололед. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на ЮБК до +6°; днем +1…+6°, на ЮБК до +10°; в горах ночью и днем 0…-5°. В понедельник без осадков. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .