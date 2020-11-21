Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Погода в Крыму: прохладно, кое-где — гололёд

crimeapress_news

Погода в Крыму: прохладно, кое-где - гололёд
фото: RoonZ-nl (pixabay.com)

Погода в Крыму: прохладно, кое-где — гололёд

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:06 21.11.2020

В воскресенье и в начале рабочей недели в Крыму сохранится прохладная погода.

В воскресенье под влиянием холодного атмосферного фронта местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег). В отдельных районах в ночные и утренние часы вероятны туманы, слабый гололед. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на ЮБК до +6°; днем +1…+6°, на ЮБК до +10°; в горах ночью и днем 0…-5°. В понедельник без осадков. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму: прохладно, кое-где - гололёд

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.