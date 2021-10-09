Погода в Крыму — прохладно, но в начале рабочей недели потеплеет

В воскресенье и начале рабочей недели в Крыму по-прежнему прохладно.

Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Ночная температура воздуха 5…10°, на южном побережье до 13°; дневная 13…18°, в горах 7…12°. В начале рабочей недели ветер ослабеет, температура воздуха повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .