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Погода в Крыму - прохладно, но в начале рабочей недели потеплеет
фото: Tim Mossholder (pexels.com)

Погода в Крыму — прохладно, но в начале рабочей недели потеплеет

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:47 09.10.2021

В воскресенье и начале рабочей недели в Крыму по-прежнему прохладно.

Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Ночная температура воздуха 5…10°, на южном побережье до 13°; дневная 13…18°, в горах 7…12°. В начале рабочей недели ветер ослабеет, температура воздуха повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - прохладно, но в начале рабочей недели потеплеет

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