Погода в Крыму — прохладно, но в начале рабочей недели потеплеет

В воскресенье и начале рабочей недели в Крыму по-прежнему прохладно.
Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Ночная температура воздуха 5…10°, на южном побережье до 13°; дневная 13…18°, в горах 7…12°. В начале рабочей недели ветер ослабеет, температура воздуха повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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