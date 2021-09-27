Погода в Крыму — прохладно по-осеннему

В ближайшие три дня в Крыму будет прохладно.

Местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в отдельных районах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха во вторник 28 сентября ночью 4…9°, на побережье 10…15°; днем 14…19°, в горах 7…12°. В последующие двое суток температурный фон понизится еще на 2-3 градуса, — сообщили ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .