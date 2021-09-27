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Погода в Крыму - прохладно по-осеннему
фото: Marta Wave (pexels.com)

Погода в Крыму — прохладно по-осеннему

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:13 27.09.2021

В ближайшие три дня в Крыму будет прохладно.

Местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в отдельных районах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха во вторник 28 сентября ночью 4…9°, на побережье 10…15°; днем 14…19°, в горах 7…12°. В последующие двое суток температурный фон понизится еще на 2-3 градуса, — сообщили ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - прохладно по-осеннему

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