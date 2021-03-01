Погода в Крыму — прохладно

Во вторник область повышенного атмосферного давления обеспечит в Крыму прохладную, сухую погоду.

Северо-западный ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, на южном побережье до +5°; днем +4…+9°, в горах -3…+2°. В среду атмосферные фронтальные разделы вызовут в Крыму небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ночная температура воздуха составит -1…+4°, на ЮБК до +8°; дневная +3…+8°, в горах -1…+4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .