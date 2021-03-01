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Погода в Крыму - прохладно
фото: StockSnap (pixabay.com)

Погода в Крыму — прохладно

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:29 01.03.2021

Во вторник область повышенного атмосферного давления обеспечит в Крыму прохладную, сухую погоду.

Северо-западный ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, на южном побережье до +5°; днем +4…+9°, в горах -3…+2°. В среду атмосферные фронтальные разделы вызовут в Крыму небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ночная температура воздуха составит -1…+4°, на ЮБК до +8°; дневная +3…+8°, в горах -1…+4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - прохладно

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