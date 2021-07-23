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Погода в Крыму. Синоптики говорят - будет комфортно
фото: pxhere.com

Погода в Крыму. Синоптики говорят — будет комфортно

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:30 23.07.2021

В выходные дни и в начале следующей рабочей недели область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую комфортную погоду.

Температура воздуха ночью 12…17°, на побережье 18…23°; днем 25…30°, в горах 18…23°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в степных и предгорных районах в дневные часы будет усиливаться до 17 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыму — здесь.

Погода в Крыму. Синоптики говорят - будет комфортно

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