Погода в Крыму. Синоптики говорят — будет комфортно

В выходные дни и в начале следующей рабочей недели область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую комфортную погоду.
Температура воздуха ночью 12…17°, на побережье 18…23°; днем 25…30°, в горах 18…23°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в степных и предгорных районах в дневные часы будет усиливаться до 17 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыму — здесь.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Расскажи друзьям!
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..