Погода в Крыму: синоптики говорят — будет прохладно

В воскресенье и в начале рабочей недели в Крыму сохранится прохладная погода, ночью без осадков, лишь днем 5 сентября в отдельных районах, с атмосферным фронтом, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Максимальная температура воздуха составит 19…24°, в горах 13…18°; минимальная 7…12°, на побережье 12…17°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .