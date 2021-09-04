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Погода в Крыму: синоптики говорят - будет прохладно
фото: pxhere.com

Погода в Крыму: синоптики говорят — будет прохладно

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:13 04.09.2021

В воскресенье и в начале рабочей недели в Крыму сохранится прохладная погода, ночью без осадков, лишь днем 5 сентября в отдельных районах, с атмосферным фронтом, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Максимальная температура воздуха составит 19…24°, в горах 13…18°; минимальная 7…12°, на побережье 12…17°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму: синоптики говорят - будет прохладно

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