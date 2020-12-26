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Погода в Крыму - синоптики обещают дожди
фото: nikondian (pixabay.com)

Погода в Крыму — синоптики обещают дожди

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:19 26.12.2020

В воскресенье атмосферный фронтальный раздел атлантического циклона вызовет в Крыму дожди, ночью местами сильные.

Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер восточный 7-12 м/с, в западных, южных и восточных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, днем +7…+12°. В начале рабочей недели в Крыму установится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с. Температурный фон повысится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды в городах и посёлках Крыма — здесь.

Погода в Крыму - синоптики обещают дожди

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