Погода в Крыму — синоптики обещают дожди

В воскресенье атмосферный фронтальный раздел атлантического циклона вызовет в Крыму дожди, ночью местами сильные.

Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер восточный 7-12 м/с, в западных, южных и восточных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, днем +7…+12°. В начале рабочей недели в Крыму установится антициклональный характер погоды. Без осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с. Температурный фон повысится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .