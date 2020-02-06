Погода в Крыму — синоптики обещают снег

Глубокий черноморский циклон принес на полуостров сложные погодные условия, которые сохранятся 7-8 февраля. В пятницу пройдет снег, на ЮБК мокрый снег, местами осадки будут очень сильные.

В отдельных районах туман, гололедно-изморозевые отложения, метель, на дорогах гололедица. Ожидается понижение ночной и дневной температуры воздуха до -1…-6°, на южном и восточном побережье 0…+5°. Северо-западный ветер будет достигать штормовых значений. В выходные дни дальнейшее понижение температура воздуха на 7-9 градусов. Днем в воскресенье осадки прекратятся, ветер ослабеет, температура воздуха повысится на 3-5 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .