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В горах Крыма выпал первый снег

Погода в Крыму — синоптики обещают снег

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:41 06.02.2020

Глубокий черноморский циклон принес на полуостров сложные погодные условия, которые сохранятся 7-8 февраля. В пятницу пройдет снег, на ЮБК мокрый снег, местами осадки будут очень сильные.

В отдельных районах туман, гололедно-изморозевые отложения, метель, на дорогах гололедица. Ожидается понижение ночной и дневной температуры воздуха до -1…-6°, на южном и восточном побережье 0…+5°. Северо-западный ветер будет достигать штормовых значений. В выходные дни дальнейшее понижение температура воздуха на 7-9 градусов. Днем в воскресенье осадки прекратятся, ветер ослабеет, температура воздуха повысится на 3-5 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - синоптики обещают снег

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