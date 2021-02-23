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Погода в Крыму - снег небольшой, но будет
фото: pasja1000 (pixabay.com)

Погода в Крыму — снег небольшой, но будет

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:38 23.02.2021

В среду холодный атмосферный фронт вызовет в Крыму небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.

Ночью и утром в отдельных районах туман, гололед; на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 0…-5°, на побережье +1…+6°; днем 0…+5°, на южном побережье до +8°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в центральных и восточный районах до 15 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

В последующие сутки без существенных осадков, ветер ослабеет. Ночная температура воздуха понизится до -2…-7°, на побережье 0…+5°; дневная составит +3…+8°, в горах -1…-5°.

Погода в Крыму - снег небольшой, но будет

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