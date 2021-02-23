Погода в Крыму — снег небольшой, но будет

В среду холодный атмосферный фронт вызовет в Крыму небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.

Ночью и утром в отдельных районах туман, гололед; на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 0…-5°, на побережье +1…+6°; днем 0…+5°, на южном побережье до +8°. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в центральных и восточный районах до 15 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

В последующие сутки без существенных осадков, ветер ослабеет. Ночная температура воздуха понизится до -2…-7°, на побережье 0…+5°; дневная составит +3…+8°, в горах -1…-5°.