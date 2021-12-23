добавить объявление
Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Погода в Крыму — снег, переходящий в дождь

crimeapress_news



реклама в крыму
Погода в Крыму - снег, переходящий в дождь
фото: pxhere.com

Погода в Крыму — снег, переходящий в дождь

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:35 23.12.2021

В ближайшие двое суток прохождение фронтальных разделов вызовет в Крыму осадки: снег, переходящий в дождь.

Днем 24 декабря, ночью и утром 25 декабря местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица; усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. В субботу днем осадки постепенно прекратятся. Минимальная температура воздуха 24 декабря -8…-13°, максимальная -2…+3°. 25 декабря существенно потеплеет: ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем температура воздуха повысится до +6…+11°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

 

Погода в Крыму - снег, переходящий в дождь

Узнайте больше:  Ялту "зачищают" от последствий непогоды

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle

С тегами:

Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.