Погода в Крыму — снег, переходящий в дождь

В ближайшие двое суток прохождение фронтальных разделов вызовет в Крыму осадки: снег, переходящий в дождь.

Днем 24 декабря, ночью и утром 25 декабря местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица; усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. В субботу днем осадки постепенно прекратятся. Минимальная температура воздуха 24 декабря -8…-13°, максимальная -2…+3°. 25 декабря существенно потеплеет: ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем температура воздуха повысится до +6…+11°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .

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