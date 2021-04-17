Погода в Крыму — снова дожди, но не везде

В воскресенье в Крыму днем местами пройдут кратковременные дожди.
Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°; днем +13…+18°, в горах +7…+12°. В начале следующей недели атмосферные фронтальные разделы южного циклона принесут на полуостров дожди, местами дожди будут сильными, прогремят весенние грозы. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Температурный фон существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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