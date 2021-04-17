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Погода в Крыму - кратковременные дожди
фото: MichaelGaida (pixabay.com)

Погода в Крыму — снова дожди, но не везде

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:38 17.04.2021

В воскресенье в Крыму днем местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°; днем +13…+18°, в горах +7…+12°. В начале следующей недели атмосферные фронтальные разделы южного циклона принесут на полуостров дожди, местами дожди будут сильными, прогремят весенние грозы. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Температурный фон существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - снова дожди, но не везде

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