Погода в Крыму — снова дожди, но не везде

В воскресенье в Крыму днем местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°; днем +13…+18°, в горах +7…+12°. В начале следующей недели атмосферные фронтальные разделы южного циклона принесут на полуостров дожди, местами дожди будут сильными, прогремят весенние грозы. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Температурный фон существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .