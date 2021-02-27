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А зима-то не закончилась: в Крыму объявлено штормовое предупреждение на 27 и 28 февраля
Фото: benralexander, pixabay.com

Погода в Крыму — снова зима

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:08 27.02.2021

В воскресенье холодный атмосферный фронт вызовет в Крыму дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами ожидаются сильные осадки, отложение мокрого снега.

В отдельных районах туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, на южном побережье до +6°, днем 0…+5°, на южном побережье до +8°; в горах ночью и днем -4…-6°. В первые дни марта область высокого атмосферного давления обеспечит на полуострове прохладную погоду и преимущественно без осадков. Северо-западный ветер стихнет до 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°, на южном побережье около 0°; днем 0…+5°, в горах -1…-6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - снова зима

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