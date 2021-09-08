Погода в Крыму - солнце... ветер...

В четверг и пятницу область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму солнечную сухую, но ветреную погоду.

В степных, предгорных районах и на ЮБК северо-восточный ветер в дневные часы будет усиливаться до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°, на южном и восточном побережье 13…18°; днем воздух прогреется до 22..27°, в горах 15…20°. В выходные дни в отдельных районах полуострова возможны кратковременные дожди с грозами, ветер ослабеет, температурный фон существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .