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Погода в Крыму - солнце... ветер...
фото: pxhere.com

Погода в Крыму — солнце… ветер…

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:30 08.09.2021

В четверг и пятницу область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму солнечную сухую, но ветреную погоду.

В степных, предгорных районах и на ЮБК северо-восточный ветер в дневные часы будет усиливаться до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°, на южном и восточном побережье 13…18°; днем воздух прогреется до 22..27°, в горах 15…20°. В выходные дни в отдельных районах полуострова возможны кратковременные дожди с грозами, ветер ослабеет, температурный фон существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - солнце... ветер...

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