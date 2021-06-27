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Погода в Крыму - странный июнь получился
фото: jplenio (pixabay.com)

Погода в Крыму — странный июнь получился

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:45 27.06.2021

В начале рабочей недели в Крыму ночью преимущественно без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Ночью и утром на побережье, в предгорье и горах вероятны туманы. Ветер северо-западный 8-13 м/с, в южных районах и в горах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 18…23°, в горах 11…16°; днем 26…31°, в горах 20…25°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - странный июнь получился

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