Погода в Крыму — странный июнь получился

В начале рабочей недели в Крыму ночью преимущественно без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Ночью и утром на побережье, в предгорье и горах вероятны туманы. Ветер северо-западный 8-13 м/с, в южных районах и в горах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 18…23°, в горах 11…16°; днем 26…31°, в горах 20…25°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .