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Погода в Крыму - сухо и до +14°
фото: ecoplay1 (pixabay.com)

Погода в Крыму — сухо и до +14°

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:39 13.03.2021

В ближайшие два дня область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму теплую и сухую погоду.

Температура воздуха ночью -3…+2°, на южном побережье до…+5°; днем +9…+14°, в горах 0…+5°. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем в степных и предгорных районах порывы до 17 м/с. Во вторник южный циклон принесет на полуостров дожди, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - сухо и до +14°

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