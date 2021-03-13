Погода в Крыму — сухо и до +14°

В ближайшие два дня область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму теплую и сухую погоду.

Температура воздуха ночью -3…+2°, на южном побережье до…+5°; днем +9…+14°, в горах 0…+5°. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем в степных и предгорных районах порывы до 17 м/с. Во вторник южный циклон принесет на полуостров дожди, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .