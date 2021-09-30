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Погода в Крыму - сухо и очень ветрено
фото: Ben Mack (pexels.com)

Погода в Крыму — сухо и очень ветрено

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:26 30.09.2021

В начале октября в Крыму ожидается сухая и ветреная погода, благодаря влиянию Скандинавского антициклона.

Ветер северо-восточный 15-20 м/с; 1 октября, в западных, центральных и восточных районах полуострова порывы будут достигать 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°, на побережье 9…14°; днем 13…18°, в горах 6…11°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - сухо и очень ветрено

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