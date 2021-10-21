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Погода в Крыму - сухо и солнечно, но в субботу будет дождь
фото: Lukas Rychvalsky (pexels.com)

Погода в Крыму — сухо и солнечно, но в субботу будет дождь

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:53 21.10.2021

22 октября в Крыму сохранится сухая и солнечная погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.

Днем воздух прогреется до +18…+23°, ночная температура воздуха составит +6…+11°. В субботу ночью без осадков, днем в связи с прохождением холодного атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди.Температура воздуха существенно не изменится. Ветер юго-западный 8-13 м/с, в степных и предгорных районах порывы до 17 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - сухо и солнечно, но в субботу будет дождь

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