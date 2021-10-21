Погода в Крыму — сухо и солнечно, но в субботу будет дождь

22 октября в Крыму сохранится сухая и солнечная погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.

Днем воздух прогреется до +18…+23°, ночная температура воздуха составит +6…+11°. В субботу ночью без осадков, днем в связи с прохождением холодного атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди.Температура воздуха существенно не изменится. Ветер юго-западный 8-13 м/с, в степных и предгорных районах порывы до 17 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .