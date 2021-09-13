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Погода в Крыму - сухо, тепло, но туманы
фото: pxhere.com

Погода в Крыму — сухо, тепло, но туманы

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:31 13.09.2021

До конца рабочей недели область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую и теплую погоду.

Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8…13°, на побережье 14…19°; днем воздух прогреется до 23…28°, в горах 16…21°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - сухо, тепло, но туманы

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