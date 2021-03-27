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фото: summa (pixabay.com)

Погода в Крыму — температура днём «доползёт» до +13°

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:48 27.03.2021

В воскресенье, благодаря области повышенного атмосферного давления, в Крыму без осадков.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, гололедно-изморозевые отложения, в горах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на побережье до +6°; днем +8…+13°, в горах 0…+5°. В начале рабочей недели атмосферные фронты обусловят в Крыму небольшие дожди, в горах мокрый снег. дневная температура воздуха понизится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - температура днём "доползёт" до +13°

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