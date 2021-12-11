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Погода в Крыму: температура - не зимняя
фото: pxhere.com

Погода в Крыму: температура — не зимняя

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:56 11.12.2021

В воскресенье в Крыму без осадков.

В начале рабочей недели погода будет обусловлена зоной атмосферных фронтов. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, юго-западный, во вторник перейдет на северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°, на южном побережье до +14°; днем +12…+17°, в горах +6…+11°, в начале рабочей недели температура воздуха постепенно понизится на 3-6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму: температура - не зимняя

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