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Погода в Крыму - температура от "минуса" до хорошего "плюса"
фото: Scott Webb (pexels.com)

Погода в Крыму — температура от «минуса» до хорошего «плюса»

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:57 11.11.2021

В ближайшие трое суток область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую, но прохладную погоду.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 12 ноября составит: ночью -3…+2°, на побережье до +7°; днем +9…+14°, в горах +3…+8°; в выходные дни температурный фон существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - температура от "минуса" до хорошего "плюса"

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