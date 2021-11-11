Погода в Крыму — температура от «минуса» до хорошего «плюса»

В ближайшие трое суток область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую, но прохладную погоду.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 12 ноября составит: ночью -3…+2°, на побережье до +7°; днем +9…+14°, в горах +3…+8°; в выходные дни температурный фон существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .