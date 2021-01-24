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Погода в Крыму - тепло, дожди
фото: фото: MichaelGaida (pixabay.com)

Погода в Крыму — тепло, дожди

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:26 24.01.2021

В ближайшие три дня в Крыму сохранится теплая погода.

На большей части территории Крыма пройдут дожди, в южных и восточных районах сильные дожди. Ветер 25 января юго-западный 10-15 м/с, в западных, центральных и южных районах порывы 20-25 м/с. В последующие дни ветер ослабнет 8-13 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, на южном побережье до +11°; днем +9…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - тепло, дожди

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