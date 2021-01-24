Погода в Крыму — тепло, дожди

В ближайшие три дня в Крыму сохранится теплая погода.

На большей части территории Крыма пройдут дожди, в южных и восточных районах сильные дожди. Ветер 25 января юго-западный 10-15 м/с, в западных, центральных и южных районах порывы 20-25 м/с. В последующие дни ветер ослабнет 8-13 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, на южном побережье до +11°; днем +9…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .