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фото: pxhere.com

Погода в Крыму — тепло и без осадков

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:19 06.12.2021

Во вторник, 7 декабря, средиземноморские воздушные массы обусловят в Крыму теплую погоду; без осадков.

Ночная температура воздуха +7…+12°, днем воздух прогреется до +13…+18°. 8-9 декабря атмосферные фронтальные разделы южного циклона принесут на полуостров дожди, 9 декабря со снегом. Температурный фон в среду понизится на 4-5 градусов, в четверг еще похолодает до +4…+9° ночью и днем. Ветер юго-восточный, с переходом юго-западный на 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - тепло и без осадков

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