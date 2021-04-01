Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Погода в Крыму — тепло и сухо

crimeapress_news

реклама в крыму
Погода в Крыму - тепло и сухо
фото: jenszhonk (pixabay.com)

Погода в Крыму — тепло и сухо

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:44 01.04.2021

В пятницу в Крыму сохранится сухая и теплая погода.

Температура воздуха ночью 0…+5°, на побережье до +8°; днем +13…+18°, в горах +5…+10°. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. В выходные дни 3-4 апреля характер погоды изменится. Атмосферные фронтальные разделы принесут на полуостров дожди, местами сильные. Минимальная температура воздуха существенно не изменится, максимальная понизится на 4-6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Погода в Крыму - тепло и сухо

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.