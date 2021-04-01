Погода в Крыму — тепло и сухо

В пятницу в Крыму сохранится сухая и теплая погода.

Температура воздуха ночью 0…+5°, на побережье до +8°; днем +13…+18°, в горах +5…+10°. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. В выходные дни 3-4 апреля характер погоды изменится. Атмосферные фронтальные разделы принесут на полуостров дожди, местами сильные. Минимальная температура воздуха существенно не изменится, максимальная понизится на 4-6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .